VIA CAVEZZALI, SXM: DOMANI ASSEMBLEA PUBBLICA SU FUTURO EX RESIDENCE

Domani, lunedì 23 aprile 2018 alle ore 18.30 – presso Cascina Turro, in Piazza Governo Provvisorio – il gruppo di SinistraxMilano del Municipio 2 organizza una nuova assemblea pubblica, la terza negli ultimi cinque mesi per sollecitare il dialogo tra cittadini, forze politiche e istituzioni sul futuro dell’ex residence di via Cavezzali 11 (zona via Padova). Lo riferisce una nota. Questo, viene spiegato, anche in seguito al recente sgombero effettuato lo scorso 5 aprile, con un massiccio intervento delle forze dell’ordine che hanno liberato oltre 70 appartamenti occupati in modo illegale. SinistraxMilano si occupa da lungo tempo di via Cavezzali, luogo simbolo di una seria criticità in termini di sicurezza e degrado. SinistraxMilano, che aveva già richiamato più volte l’attenzione sul degrado e la fragilità di questo luogo della città, invita i cittadini a un momento di discussione aperta per fare il punto della situazione. Non soltanto – prosegue ancora la nota – è indispensabile infatti porsi domande sul futuro dell’ex residence dopo lo sgombero, che non ha comunque portato una soluzione definitiva. Ora inizia infatti la parte più difficile per evitare che nel giro di qualche mese tutto ritorni come prima. Nelle precedenti assemblee pubbliche dell’8 novembre e del 20 dicembre 2017 – che avevano visto la partecipazione di numerosi abitanti del quartiere oltre che di consiglieri comunali e del Municipio 2 – era stato sottolineato da più parti che la legalità è solo uno dei problemi urgenti di via Cavezzali 11, dove da tempo non sussistono più condizioni minime di vivibilità e sicurezza per i residenti. Anche dopo il recente intervento delle forze dell’ordine, le condizioni igieniche dello stabile rimangono precarie e permane un degrado strutturale dell’edificio che rischia di provocare serie conseguenze. Che cosa succederà nei prossimi mesi? Il rischio di nuove occupazioni illegali non è affatto scongiurato.

Per sollecitare una presa in carico effettiva del contesto abitativo ad alto rischio di via Cavezzali 11 da parte delle istituzioni, il gruppo del Municipio 2 di SinistraxMilano, viene ricordato nella nota, aveva inviato già nel luglio 2017 una lettera informativa al Sindaco di Milano Giuseppe Sala e al Prefetto di Milano Luciana Lamorgese dove erano esposti i termini della situazione e un quadro dei rischi oggettivi. In seguito era stato inviato con gli stessi obiettivi, nel novembre 2017, un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. La posizione di SinistraxMilano è sempre stata – e continua a essere – la richiesta di sequestro preventivo dello stabile di via Cavezzali 11, con conseguente e inevitabile presa in carico da parte delle pubbliche istituzioni. Si ritiene infatti che, pur trattandosi di una proprietà privata, sia il pubblico a doversi incaricare di gestire il processo che porti i diretti responsabili alla messa in sicurezza dell’edificio; questo versa infatti in condizioni precarie, tanto nelle singole unità immobiliari quanto nelle parti comuni. In un caso complesso e ad alto rischio come questo, SinistraxMilano ritiene che soltanto l’azione congiunta di Prefettura, Questura, Comune di Milano e Regione Lombardia possano portare a una soluzione soddisfacente per i legittimi residenti di via Cavezzali ai quali l’ex residence deve essere restituito, e anche per l’intero quartiere. SinistraxMilano, conclude la nota, al di là del problema della legalità e senza esasperare i toni, intende concentrare l’attenzione di tutti sulla fragilità sociale di questa realtà e sulla necessità di affrontarla in ogni suo aspetto, in primo luogo nell’interesse dei suoi abitanti.