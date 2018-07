Sicurezza, in Lombardia record di case con portineria, porte blindat e sistemi di allarme

Quello della sicurezza in casa è un tema a cui gli italiani si dimostrano sempre più sensibili e questa crescente attenzione, che si moltiplica nei mesi estivi, si riflette anche sul mercato immobiliare. Lo fa sapere Immobiliare.it, che da un’analisi effettuata ha scoperto che le abitazioni dotate di sistemi “a prova di ladro” valgono il 21% in più rispetto alla media in caso di locazione e il 7% in più in caso di vendita. Nonostante ciò – sottolinea il portale – il patrimonio immobiliare italiano presente sul mercato non risponde ancora all’esigenza di sicurezza: solo una casa su tre (33%) è infatti dotata di porta blindata, mentre soltanto nel 10% delle abitazioni è stato installato un impianto di allarme. «Investire in sicurezza premia i proprietari che vogliono vendere o affittare il loro immobile, considerando anche gli incentivi fiscali previsti fino alla fine di quest’anno per alcuni interventi, come l’impianto di allarme o la porta blindata – dichiara Carlo Giordano, Amministratore Delegato di Immobiliare.it – A premiare però è anche il contesto dell’abitazione: una casa vicina a una stazione di polizia o a una caserma dei carabinieri arriva a valere fino al 5% in più rispetto a un immobile equivalente ma distante da questi punti». Nonostante nella percezione di molti italiani avere una portineria che vigili sul proprio stabile, almeno durante la giornata, sia una sicurezza non indifferente, solo il 2,9% degli immobili in vendita e in affitto in Italia ne vanta la presenza. Supera di poco la percentuale dei sistemi di allarme (10%) quella relativa ai videocitofoni, che risultano in dotazione in appena il 15% degli annunci. La Lombardia, tuttavia, rappresenta un’eccezione: la regione detiene infatti il record assoluto di condomini dotati di portineria per l’intera giornata. Ne indica la presenza l’11% degli annunci del sito Immobiliare.it. Seguono Lazio e Campania, con percentuali che superano il 9,5%. Lombardia prima anche per quanto riguarda le porte blindate (ne sono fornite il 47% delle case in vendita o affitto). Seguono Lazio (46%) e Piemonte (43%). Nonostante la Lombardia sia prima anche per quanto riguarda la presenza di impianti di allarme nelle abitazioni, la percentuale in questo caso si abbassa al 20% degli annunci, seguita da Piemonte e Veneto con il 15%.