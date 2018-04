Tra i prossimi traguardi la ‘Grande Brera’ e la nuova Triennale sempre più dedicata al design“Milano sta crescendo enormemente a livello internazionale” e “sta scalando le classifiche mondiali, dobbiamo fare ancora di più, abbiamo alcune novità pronte” come il progetto di Palazzo Citterio con la Grande Brera e la Triennale “che va verso un consolidamento e che sarà sempre più dedicata al design”. Ma “fermi noi non stiamo mai andiamo avanti nell’interesse dei milanesi e dei tanti amanti di Milano in ogni angolo del Mondo”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala commentando ai microfoni della Tgr Lombardia il successo del Salone del Mobile. Sala ha anche ringraziato “chi ha lavorato in questi giorni” per la città, ad esempio chi si è occupato “di trasporti e pulizia” e “i milanesi che hanno sopportato qualche disagio”.

Nell’edizione del Salone appena conclusa, ha anche detto il sindaco scherzando, ci sono “in realtà due record. Il primo il numero di persone: più o meno 500 mila visitatori in Milano, il secondo, che ha favorito il primo: il record del bel tempo, non c’è stata una nuvola in una settimana e questo ha aiutato tantissimo”.