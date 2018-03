Presentata la nuova Giunta regionale al Belvedere di Palazzo Lombardia. Il presidente della Regione in un breve punto stampa ha ufficializzato la sua squadra composta da 16 assessori per la metà leghisti. Sono infatti otto gli assessori del Carroccio (e non sette come dalle indiscrezioni trapelate i giorni scorsi), quattro quelli di Forza Italia. Due assessorati vanno a FdI, uno a Nci e uno alla Lista Fontana. Nominati anche quattro sottosegretari. Confermati Fabrizio Sala (Fi) con delega a Ricerca, Innovazione e Università che resta anche vicepresidente e Giulio Gallera (Fi) al Welfare, già in giunta con Maroni. Gli altri due rappresentanti di Forza Italia della nuova Giunta sono invece Melania Rizzoli con delega a Lavoro e Istruzione e Alessandro Mattinzoli allo Sviluppo economico. Gli otto assessori leghisti sono Davide Caparini, al Bilancio, Stefano Bolognini, alle Politiche sociali, Casa e Disabilità, Massimo Sertori alla Montagna ed Enti Locali, Pietro Foroni, al Territorio e Protezione Civile, Claudia Terzi a Infrastrutture e Trasporti, Silvia Piani alle Politiche per le famiglie, Genitorialita’ e Pari Opportunità, Fabio Rolfi all’Agricoltura e Martina Cambiaghi a Sport e Giovani. Compleatano la Giunta Riccardo De Corato (Fdi) alla Sicurezza, Lara Magoni (Fdi) a Turismo e Marketing Territoriale, Stefano Bruno Galli (Lista Fontana) all’Autonomia e Cultura e Raffaele Cattaneo (Nci) all’ambiente. Oltre a 16 assessori, il presidente della Regione Attilio Fontana ha nominato anche quattro sottosegretari. Due sono di Forza Italia: Fabio Altitonante (sviluppo area Expo) e Alan Rizzi (Rapporti con le delegazioni internazionali). Un sottosegretario è della Lega: Fabrizio Turba, ai Rapporti con il Consiglio regionale. E uno alla Lista Fontana, con l’ex assessore regionale allo Sport, Antonio Rossi ai Grandi eventi sportivi.