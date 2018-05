CONSIGLIO REGIONALE, M5S PRESENTA INTERROGAZIONE SU SICUREZZA TRENI

“Il M5S Lombardia porta in Consiglio regionale, il 22 maggio, il tema della sicurezza sui treni con un’interrogazione a firma del portavoce del M5S Lombardia Simone Verni”. Così una nota del M5S. L’interrogazione chiede, oltre al coinvolgimento dei Prefetti per elaborare un piano sicurezza, di spiegare che cosa ha fatto fin qui la Giunta regionale anche sulla base di impegni assunti nella scorsa Legislatura per prevenire il problema. Verni spiega: “La cronaca che coinvolge Trenord è un bollettino di guerra quotidiano. Oltre un anno fa, il Consiglio aveva approvato all’unanimità una mozione del M5S che chiedeva di portare il tema della sicurezza sui treni regionali presso la Conferenza Stato-Regioni, di intensificare su tutte le tratte pendolari regionali la presenza di personale preposto alla sicurezza, risorse per l’ammodernamento dei treni e l’installazione di video-sorveglianza nelle stazioni e nei convogli. Sono quattro impegni che avrebbero di certo garantito maggior sicurezza. L’Assessore ai trasporti Terzi ci deve spiegare chiaramente che cosa è stato fatto fin qui da Maroni, prima e da Fontana poi. Una deliberazione di una mozione è un impegno vincolante e non un pezzo di carta straccia da buttare dopo l’approvazione del Consiglio”.